Kardak kayalıklarında gerginlik

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri çevrilirken, iki ülke sahil güvenliği arasında yaşanan hareketlilik telsiz konuşmalarına da yansıdı.

YUNAN BOTLARI GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Bugün Kardak kayalıkları arkasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun ihlal ettiği Türk karasularına kadar geldiği görüldü.

Durumu fark eden Turgutreis açıklarında bekleyen Türk sahil güvenliği unsurları anında reaksiyon göstererek bölgeye yöneldi.

ANONSLARLA UYARILDI

"Türk karasularını ihlal ediyorsunuz, durun" şeklinde telsiz anonslarıyla uyarılan Yunan botundan ise "Siz Yunan karasularındasınız, buradan çıkın." anonsu yapıldı.

Bunun üzerine Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığında bekletilen bir botun daha takviye amacıyla bölgeye gönderilmesiyle geri dönmeye zorlanan Yunan botu, Türk karasularından çıkarıldı.