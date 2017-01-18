Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

Ünlü Kardashian ailesinin annesi Kris Jenner, erkek arkadaşı Corey Gamble ile 2017’nin ilk aylarında evlenmeyi planlıyor.

3. EVLİLİĞİ OLACAK

Daha önce Kardashianlar’ın babası olan Robert Kardashian ve Jennerlar’ın babası olan ve yakın geçmişte cinsiyet değiştiren Bruce Jenner’la olmak üzere 2 kez evlenen Kris Jenner, 3. kez evlenmeye hazırlanıyor.

"İKİSİ DE SÜPER HEYECANLI"

61 yaşındaki Jenner’ın, 36 yaşındaki Corey Gamble’a evlilik sözleşmesi imzalatacağı tahmin ediliyor. Aileye yakın kaynaklar "Sözleşme bu noktada sadece bir formalite meselesi ve ikisi de süper heyecanlı" yorumları yapılıyor.

Geçtiğimiz aylarda ailenin oğlu Rob Kardashian evliliğinde sorunlar yaşamış ve diyabet hastalığı dolayısıyla hastaneye yatırılmış, Kim Kardashian ise Paris’te ciddi bir soygun ve rehin alma olayı yaşamıştı.