taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.984
USD
3,5378
EURO
4,0672
ALTIN
140,91
PETR
49,9800

Karpuz çekirdeği yenir mi

Yapılan çeşitli araştırmalarda, karpuz çekirdeğinin çeşitli faydaları ortaya kondu.

  1. Haberler
  2. Sağlık

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, sofraları süslemeye başladı.

Sağlık açısından birçok yararı olan karpuzun, çekirdeği de bazı hastalıklara karşı fayda sağlar.

YÜZDE 90'I SU

Yüzde 90'ı sudan oluşan karpuz, zayıflamak isteyenlerin de bir numaralı tercihi oluyor.

Karpuz çekirdeği yenir mi

FAYDALARI

* Karpuz çekirdeği kalp, damar ve yüksek tansiyona karşı faydalıdır.

* Karpuz çekirdeği cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.

* Günlük 100 gramlık bir karpuzun çekirdeğini tüketmek vücudun magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar.

* Vücudun gerek duyduğu amino asiti karşılayabilir.

* Karpuz çekirdeği B vitamini yönünden iyi bir kaynaktır. Sinir sistemine ve bağışıklık sistemine karşı iyi gelir.

* Hafızayı güçlendirmek için karpuz çekirdeği tüketilebilir.

* Cildi yumuşatıcı özelliği vardır.

* Sivilce tedavisinde kullanılabilir.

* Şeker hastaları için önerilmektedir. Yeteri kadar karpuz çekirdeği 1 litre suya ilave edilerek kaynatılır. Kaynayan su ılıdıktan sonra gün içinde 1 su bardağı içilir.

* Karpuz çekirdeği saç sağlığı için de kullanılabilir. Saçlarda dökülme ve kırılmayı engelleyici etkisi vardır.

Karpuz çekirdeği yenir mi

ZARARLARI

Karpuzun fazla tüketilmemesi durumunda, sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir zararı yok denilebilir.

Ancak karpuzun çekirdeğinin apandistte neden olduğunu iddia edenler var. Bu iddiayı ortaya atanlar, sindirilemeyen çekirdeklerin apandistte tıkanıklığa neden olduğunu savunuyor.

Karpuzun ve çekirdeğinin bilinen başka bir zararı yoktur.

İlginizi Çekebilir
Böbrek taşını düşüren formül
Böbreklerde taş oluşumu, dayanılmaz ağrılar sebebiyle hayatı olumsuz etkileyen bir hastalıktır.
Diyabet hastalarına özel yaz önerileri
Prof. Dr. Serpil Salman, diyabetli hastalara yazı sağlıklı ve keyifli geçirmek için önerilerde bulundu.
Ameliyatsız reflü tedavisi: Stretta
Prof. Dr. Cengiz Pata, reflüye ameliyatsız çözüm sağlayan stretta tedavisi ile ilgili bilgi verdi.
Depresyon belirtilerine dikkat
Psikolog Gizem Mine Çölümlü, depresyon ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır

Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır

4
Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

4
Mangal yapacaklara 5 öneri

Mangal yapacaklara 5 öneri

23
Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

0
Ramazan'da sağlıklı oruç tutmanın yolları

Ramazan'da sağlıklı oruç tutmanın yolları

0
Evde diş macunu nasıl yapılır

Evde diş macunu nasıl yapılır

6
İftarda reyhan şerbetiyle ferahlayın

İftarda reyhan şerbetiyle ferahlayın

0