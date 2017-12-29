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Kasım ayı ihracat ve ithalat rakamları

Türkiye'nin ihracatı kasımda yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu.

AA | 29.12.2017 - 10:58..
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  2. Ekonomi

Kasım ayı ihracat ve ithalat rakamları

Türkiye'nin ihracatı kasımda yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu.

TÜİK verilerine göre yılın ilk 11 aylık döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 33.8 artışla 67.5 milyar oldu.

Gümrük Bakanlığı'nın ay başında açıkladığı öncü veriler kasım ayında 6.3 milyar dolarlık dış ticaret açığına işaret ediyordu.

TÜİK verilerine göre ihracat kasımda yüzde 11.2 artarak 14.2 milyar dolar, ithalat ise yüzde 21.3 artarak 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 2016 Kasım ayında yüzde 46.7 iken, 2017 Kasım'da yüzde 49.1'e yükseldi. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6.98 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat kasımda 1.38 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.

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