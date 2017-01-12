taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,8784
EURO
4,1044
ALTIN
148,87
PETR
55,2900

Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

Abana ilçesinde doğada ender rastlanan "peçeli baykuş" görüntülendi.

AA | 12.01.2017 - 04:16
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Orman Fakültesi araştırma görevlisi Özkan Evcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "peçeli baykuş" türünün genellikle yurdun güney ve batı bölgelerinde görüldüğünü söyledi.

Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

Kentte türe dair herhangi bir bilimsel veri olmadığına dikkati çeken Evcin, "Kastamonu'da bugüne kadar peçeli baykuşun görüldüğüne dair söylemler olsa da elle tutulur bir verimiz yok. Abana'da türün fotoğraflanması bu açıdan büyük önem taşıyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, gece yırtıcıları türünde değerlendirdiğimiz baykuşu yormuş olabilir. Kendini güvende hissettiği bir noktaya tüneyen baykuş, gece saatlerinde yaşam mücadelesine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Serhat Çakıcı da peçeli baykuşu fotoğrafladığı için şanslı olduğunu belirterek, "Tesadüfen gördüğüm peçeli baykuş, benim için de şans oldu. Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) platformunda Kastamonu'da türe dair ilk kayıt Abana'da çektiğimiz fotoğraflar sayesinde oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte bizler de bölgemizde peçeli baykuşun varlığından söz edebiliriz." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

11
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

50
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

16
Devlet Bahçeli'den açıklamalar

Devlet Bahçeli'den açıklamalar

26
Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

1
TBMM'de CHP'liler kürsüyü işgal etti

TBMM'de CHP'liler kürsüyü işgal etti

63
Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM