Katalanlar özerkliğin feshine tepkili

Katalonya'da bağımsızlık yanlıları, bağımsızlık yanlısı Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın "devlete başkaldırmak" suçundan tutuklanmasını ve İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararı almasını protesto etmek üzere Barselona'da sokağa çıktı.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve hükümet üyelerinin de katıldığı gösteride, bağımsızlık yanlısı binlerce kişi "bağımsızlık", "demokrasi" ve "özgürlük" sloganları attı.

"İSPANYA HÜKÜMETİ KATALANLARIN SESİNİ KESTİ"

Kent merkezinde yapılan gösteride ilk sıralarda bulunan, bağımsızlık girişimlerinin fikir babası olarak bilinen eski Katalonya Başkanı Artur Mas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin kararını "yasa dışı ve ahlaksız" olarak yorumladı ve "İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya alıp Katalan halkının sesini kestiğini" ileri sürdü.

"KATALANLARA YAPILMIŞ EN KÖTÜ SALDIRI"

Bu arada Katalonya'da iktidarda olan "Junts pel Si (Evet için Birlik)" ve ona dışarından destek veren "Halk Birliği Adaylığı (CUP)" partisinden milletvekilleri, sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarda, İspanya hükümetini sert dille eleştirdi. İspanya'da 23 Şubat 1981 tarihinde başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbe girişimi ile merkezi hükümetin bugün aldığı kararı aynı seviyede gösteren ayrılıkçı Katalan milletvekilleri "Katalonya'ya karşı yapılmış bu yüzyılın en kötü saldırısı" ve "demokrasiye karşı darbe" yorumlarını yaptı.

Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Totalitarizm karşısında hiç olmadığı kadar siyasi ve sivil hakları ve demokrasiyi savunacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZERK YÖNETİM FESHEDİLMİŞTİ

İspanya hükümeti bugün gerçekleştirdiği olağanüstü Bakanlar Kurulu'nda ülke tarihinde ilk defa uygulanacak, özerklik haklarında kısıtlamaları öngören anayasanın 155. maddesinin uygulanması kararını alıp, oylanması için Senato'ya göndermişti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, alınan kararın Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 üyesinin görevlerinden alınarak, Katalonya özerk yönetim hükümetinin feshedilmesi ve en fazla 6 ay içinde erken yerel seçimlere gidilmesi olarak açıklamıştı.

Senato'nun 27 Ekim cuma günü toplanarak hükümetin kararını oylaması ve kabul etmesi öngörülüyor. İspanya'da bir ilk olacak 155. maddenin yürürlüğe girmesiyle Katalonya'daki Başkanlık ve tüm bakanlıklar geçici olarak merkezi hükümetin bakanlarına bağlanacak.

MUHALEFET KARARA TEPKİLİ

İspanya'da ana muhalefette olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile liberal görüşlü Vatandaşlar Partisi hükümetin 155. madde kararına destek verirken seçimin en kısa zamanda yapılması ve Katalonya'nın "normale dönmesi" için ısrar ediyor.

PSOE lideri Pedro Sanchez, "Ayrılıkçılık, Katalonya'nın Brexit'idir. Katalonya'daki 40 yıllık özerk yönetimi batırmak istiyorlar." dedi. Aşırı sol görüşlü Podemos partisi ise merkezi hükümetin "İspanya ile Katalonya ilişkilerindeki yangının üzerine benzin döktüğünü ve demokrasiyi askıya aldığını" savunuyor.





