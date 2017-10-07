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Katalanlar savaş karşıtı eylem yaptı

İspanya hükümeti gündemindeki Katalonya bölgesine olası bir askeri harekatı gönürüşürken, Katalonlar "savaşmayalım, konuşalım" eylemi yaptı.

07.10.2017 - 15:21
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Madrid hükümeti ile Barselona özerk yönetimi arsaındaki bağımsızlık tartışması giderek büyüyor. İsanyol yönetiminin gündeminde askeri müdahale dahi bulunurken Barselona'da bulunan Katalanlar "konuşalım" temalı bir eylem yaptı.

Katalanlar'dan savaş karşıtı eylem - GALERİ

Katalanlar savaş karşıtı eylem yaptı

ASKERİ MÜDAHALE KARŞITI EYLEM

Barselona Belediye ve Katalonya özerk yönetiminin başkanlık binalarının bulunduğu Jaume meydanına binlerce bağımsızlık yanlısı akın etti, askeri müdahalenin söz konusuolduğu bu günlerde ortamı yumuşatacak bir mesaj vererek, "savaşmayalım, konuşalım" sloganları attılar.

Katalanlar savaş karşıtı eylem yaptı

Ellerinde kuş sembolleri, savaş karşıtı pankartlarla eylem gerçekleştiren grup, ellerini beyaza boyayarak beyaz balonları özgürlüğü ve barışı temsilen havaya uçurdu.

BARSELONA'DA REFERANDUM GERGİNLİĞİ

Siyasi, ekonomik ve sosyal gerginliğin had safhada olduğu şu günlerde bölgeye olumlu etki etmesi düşünülen bu eyleme ilişkin henüz ne Barselona ne de Madrid yöentimlerinden bir açıklama geldi.

Katalanlar savaş karşıtı eylem yaptı

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