Katalanlar yine sokağa döküldü

İspanya Ulusal Mahkemesi, Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasına karar verdi.

PUİGDEMONT AÇIKLAMA YAPTI

Bu olayın hemen ardından açıklama yapan Katalan lider Puigdemont, "İspanya'da siyasetin yargı üzerinde muazzam etkileri oluyor. İspanya'da adil ve tarafsız yargılanmak için yeterli güvenceler mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

KATALANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yaşanan karışıklığın ardından dün Katalanlar yine sokaklara döküldü. Protestocuların ellerinde 'Politikacılara özgürlük' şeklinde pankartlar vardı.

Halk; Katalan liderler, tutuklanan Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın serbest bırakılması için protesto gösterileri düzenledi.

MADRİD HÜKÜMETİNİ PROTESTO ETTİLER

Binlerce kişi Girona'da bulunan Plaça del Vi Caddesi'nde ellerinde bayraklarla ve tezahüratlarla Madrid Hükümeti'ni protesto etti.

Protesto gösterileri sadece Girona'da değil aynı zamanda Katalonya Özerk Bölgesi’nin merkezi olan Barselona’da da yapıldı.

ESKİ BAKAN 50 BİN EURO'YA SERBEST KALDI

Bu arada eski bakanlardan Santi Vila ise dün 50 bin Euro kefaletle serbest bırakıldı.