taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Katalanlar yine sokağa döküldü

Katalonya'nın bağımsızlık referandumu sonrasında tutuklanan Katalan liderlerin serbest bırakılması için protesto gösterileri düzenleniyor.

04.11.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya Ulusal Mahkemesi, Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasına karar verdi.

Katalanlar yine sokağa döküldü

PUİGDEMONT AÇIKLAMA YAPTI

Bu olayın hemen ardından açıklama yapan Katalan lider Puigdemont, "İspanya'da siyasetin yargı üzerinde muazzam etkileri oluyor. İspanya'da adil ve tarafsız yargılanmak için yeterli güvenceler mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

Katalanlar yine sokağa döküldü

KATALANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yaşanan karışıklığın ardından dün Katalanlar yine sokaklara döküldü. Protestocuların ellerinde 'Politikacılara özgürlük' şeklinde pankartlar vardı.

Halk; Katalan liderler, tutuklanan Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın serbest bırakılması için protesto gösterileri düzenledi.

Katalanlar yine sokağa döküldü

MADRİD HÜKÜMETİNİ PROTESTO ETTİLER

Binlerce kişi Girona'da bulunan Plaça del Vi Caddesi'nde ellerinde bayraklarla ve tezahüratlarla Madrid Hükümeti'ni protesto etti.

Protesto gösterileri sadece Girona'da değil aynı zamanda Katalonya Özerk Bölgesi’nin merkezi olan Barselona’da da yapıldı.

Katalanlar yine sokağa döküldü

ESKİ BAKAN 50 BİN EURO'YA SERBEST KALDI

Bu arada eski bakanlardan Santi Vila ise dün 50 bin Euro kefaletle serbest bırakıldı.

Katalanlar yine sokağa döküldü

İlginizi Çekebilir
Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü
Hindistan'da Ganj Nehri kıyısında düzenlenen dini tören sırasında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Facebook WhatsApp'la ilgili soruşturma başlattı
WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlatma kararı aldı.
İstanbul'da Fransız turisti soyan iki İranlı yakalandı
İstanbul'da kendilerine polis gibi tanıtarak turistleri kontrol edecekmiş gibi yaparak çantalarındaki paralarını çalan iki şüpheli yakalandı
İngiltere denizindeki atık miktarında rekor artış
İngiltere Çevre, Gıda ve Köy işleri Bakanlığı'nın verilerine göre, İngiliz denizi dibinde bulunan atık miktarında büyük bir artış oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

71
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

161
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

241
5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

157
Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

30
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

54
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM