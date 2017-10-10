Katalonya'da bağımsızlık ilan edilecek

Katalonya'nın Başkenti Barcelona'da referandum için geri sayım başladı. Türkiye saati ile 19:00'da ilan edilmesi beklenen Katalonya bağımsızlığı için Katalan siyasiler parlamentoda toplanmaya başladı.Puigdemont'un parlamentoya gelişnin bir saat gecikeceği açıklandı.

Carles parlamentoya gelişi gerçekleştirken, kürsüye gelerek açıklama yapması bekleniyor. Basın ordusu tarihi ve bir o kadar da gergin görüşmeyi büyük bir ilgi ile takip ediyor.

BARSELONA'DA GERGİNLİK YÜKSEK SEVİYEDE

Katalonya bölgesinde İspanyol yönetiminin vermiş olduğu büyük bir baskı söz konusu. Madrid yönetimi Katalan lider Carles Puigdemont hakkında gözaltı kararı çıkartırken, Katalan polisler gün boyu parlamento çevresi ve şehrin büyük bir bölümünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Madrid yönetiminin Puigdemont için olası bir hamlesine karşı güvenlik önlemleri artırılırken Katalan güvenlik güçleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Binanın çevresi güvenlik barikatı ile örülürken polisler herhangi bir müdahale için teyakkuz halinde bekliyor.