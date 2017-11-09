Özerkliği iptal edilen ve direkt İspanyol hükümetine bağlanan Katalonya'da 155. maddenin hayata geçirilmesi protesto ediliyor. Katalan politikacıları hapse atan İspanyol yönetimi bölgede Madrid'in elini kuvvetlendirecek adımlar atarken, Katalanlar sivil itaatsizlik eylemlerine başladı.

Katalonya'da ayrılıkçılar tren istasyonunu işgal ettiler- VİDEO

TREN HATTI KAPATILDI

Eylemlerin en sıcak ayaklarından biri de Barselona'da bulunan ve uluslararası hatta bağlanan tren istasyonunun işgal edilmesi oldu. Polis güvenliğini aşarak istasyona giren yüzlerce kişi ellerindeki bayraklar ve pankartlarla gara girdiler.

Koşarak tren hattına inen ayrılıkçılar yolu kapatırken, tren seferleri eylem nedeniyle durduruldu, trenin üzerine özerkliğin kaldırılmasını sağlayan 155. maddeyi sembolize eden üstü çizili pankart asıldı.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

Göstericilerin içeri girdiğini haberini alan diğer bölgelerdeki eylemciler de tren hattına doğru koşarak istasyona girmeye çalıştılar. Kapıda olayın ardından bekleyen polisler içeri girmeye çalışan göstericilere izin vermedi, arbede yaşandı. Çıkan olaylarda onlarca bölücü gözaltına alındı.

KATALONYA GENELİNDE EYLEMLER YAPILIYOR

Katalonya'nın birçok noktasında eylemlere başlayan halk, sokakları, caddeleri kapatıp hapse atılan siyasilerin serbest bırakılmasını talep ediyor, 155. maddenin yürürlükten kaldırılmasını istiyor. Bu kapsamda başlatılan eylem planında grevler, yürüyüşler ve oturma eylemleri yapılıyor.

Katalonya'da sivil itaatsizlik dönemi başladı- VİDEO

Barselona merkezli çok sayıda bölgede "özgürlük" eylemleri gerçekleştirilirken bu eylemlerin sivil itaatsizlik boyutuna ulaştığı şimdiden belirtiliyor.