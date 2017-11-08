Katalonya'daki ayrılıkçılar birbirine düştü

Katalonya'daki ayrılıkçı hareket giderek güçsüz bir hal alıyor. Madrid hükümetinin uygulamaları sonrasında en azından seçim için hazırlanarak, bağımsızlık firkini sürdürmeyi amaçlayan Katalanlar, siyasette ortak bir noktada buluşamıyor. Bu da bağımsızlık fikrinin siyaseten çöküşüne zemin hazırlıyor.

40 YILIN EN AĞIR KRİZİ

Katalonya'nın ayrılma isteği, İspanya'yı 40 yılın en ağır siyasi krizine sürükledi, şirketlerin bölgeden kaçmasına neden oldu, Madrid'in ekonomik tahminlerini düşürmesine ve 1930'lardaki İspanya İç Savaşı'ndan kalan yaraların yeniden açılmasına yol açtı.

Bu durum siyasi krizin derinleşmesine ve seçimlerde kaos ortamının oluşmasına sebep olacak gibi görünüyor. Bağımsızlık yanlısı olanların bile yaşanan bu kriz ortamından dolayı "bağımsızlık fikri yanlıştı" dedikleri söyleniyor. Bununla bu fikirden ötürü henüz siyasi partiler ortak noktada buluşamıyorlar.

KATALAN PARTİLERİNİN SEÇİM ANLAŞMAZLIĞI

Katalan siyasi partilerinin 21 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesinde koalisyon kurmak için dün gece yarısına kadar vakitleri vardı ancak son iki yıldır bölgeyi yönetmek için ittifak kuran iki ana parti, bu süre içinde yeni bir anlaşmaya varamadı.

Gerçi bu siyasi partilerin seçimden sonra da anlaşmaya varma imkanları var fakat siyasi analistler ortak bir seçim kampanyası konusunda uzlaşamazlarsa bunun, daha sonra liderlik mücadelesini tetikleyebileceğini ve devamında ise iki partinin siyaseten çatışma noktasına sürükleneceğini ön görüyor.

KATALAN PARLAMENTOSUNDA SİYASİ GÖRÜNÜM

Barcelona'da yayımlanan La Vanguardia gazetesinde pazar günü yer alan bir ankete göre Junqueras'ın ERC partisi 135 kişilik bölgesel mecliste 45 ila 46 sandalye kazanabilecekken, Puigdemont'un PdeCat partisi ​​14 ila 15 üyelik kazanacak.

Bu partiler çoğunluk için gereken 68 sandalye eşiğine ulaşmak için, daha sonra yedi sekiz sandalye kazanması beklenen anti-kapitalist CUP ile parlamentoda ittifak kurmak zorunda kalabilirler. Daha önce 2015 ile 2017 yılları arasında bu tür ittifaklar yapılmıştı.

Katalonya'nın 2015 bölgesel seçim sonuçlarına dayanan diğer anket ve tahminlere göre ERC ve PdeCat bir araya gelmiş olsalardı, daha fazla sandalye kazanabilirlerdi.