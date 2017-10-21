Katalonya'nın özerkliği askıya alındı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kabine üyeleriyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınma kararını açıkladı.
KATALONYA'DA YENİ BİR SEÇİM İSTENİYOR
Bölgelerin özerkliklerini askıya alan ve merkezi yönetime bağlayan anayasanın 155. maddesinin işletileceğini söyleyen Rajoy, hükümetin Katalonya'da yeni bir seçim istediğini belirtti.
Rajoy, Katalan hükümetinin yetkilerinin merkezi yönetime devredileceğini söyledi. İspanya Başbakanı, Katalonya'nın 6 ay içerisinde seçime gideceğini belirtti.