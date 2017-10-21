Katalonya'nın özerkliği askıya alındı

Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 16 Ekim'den bugüne kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Denizli'de bir marketten gasp yapan hırsız, polisin gelmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada gasp ettiği paralar yerlere dağıldı.

En unutulmaz, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini sizler için derledik.

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Dünyada en çok kokain kullanılan ülkeler

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünya çapında hangi ülkelerde en fazla kokain kullanıldığına dair bir harita yayımladı.