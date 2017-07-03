Katar Dışişleri Bakanı Kuveyt'te

Dışişleri Bakanı Abdurrahman, ülkesinin kendilerine ambargo uygulayan dört ülkenin daha önce ilettiği 13 maddelik talebe yönelik cevabını yetkililere ulaştırmak amacıyla Kuveyt’e gitti.

Söz konusu istenilen taleplere yönelik ülkesinin almış olduğu kararı bildirmek için Abdurrahman’ın, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelmesi bekleniyor.

NELER YAŞANDI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

13 MADDELİK TALEP

Katar'a tavır alan ülkelerden, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için 13 maddelik talep listesi yöneltmişti. Söz konusu ülkeler, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El-Cezire televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu taleplere cevap almak için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre vermişti.