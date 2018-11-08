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Katar Emiri Temim Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Temim bin Hamad el Sani Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme için Türkiye'ye gelecek.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 15:27..
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Katar Emiri Temim Türkiye'ye geliyor

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Türkiye'nin körfezdeki yakın dostu Katar Emiri Temim bin Hamad el Sani , ikili diyalogların geliştirilmesi adına yarın Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Temim, iki ülke arasnıdaki birlikteliği ele alacak.

15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'ye daha önceki gelişinde 15 milyar dolar ile gelen Katar Emiri, bu gelişinde de ekonomik iş birliği ile stratejik ortaklığı görüşecek.

KATAR'A DESTEK

Son dönemlerde özellikle Katar'a uygulanan yaptırım ve abluka altında zor günler geçiren Doha'nın yanında duran Ankara, birlik mesajı vermişti. Bu dostluğu unutmayan Katar emiri de Türkiye'nin içinden geçtiği zor durumlarda maddi ve manevi desteğini esirgememişti.

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