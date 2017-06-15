Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ABD savaş gemisinin Doha'nın güneydoğusundaki Hamad Uluslararası Limanı'na ulaştığı belirtildi.

TATBİKATLA İLGİLİ BİLGİ YOK

Savaş gemilerinin, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikata katılmak üzere geldiği kaydedildi. Tatbikatın başlama tarihi ve içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Katar Emiri Donanmasından bir grup yetkilinin savaş gemilerindeki mürettebatı karşıladığı bilgisi de paylaşıldı.

KRİZDEN BU YANA İLK TATBİKAT

Söz konusu tatbikatın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık 10 gün önce patlak veren krizden bu yana ilk ortak tatbikat olacağı ifade ediliyor.

Gemilerin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan gerginlik devam ederken gelmesi dikkati çekti.