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Katar: Türk üssünü kapatmayız

Katar, Körfez ülkelerinin krizin sona ermesi için açıkladığı, 3 Temmuz’a kadar süre tanınan listeyi kabul etmeyeceklerini yineledi.

02.07.2017 - 01:52
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Katar: Türk üssünü kapatmayız

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Roma’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha yönetiminin krizin çözümü için masaya oturmaya hazır olduğunu söylerken “Liste reddedilecek, kabul edilemez. Biz diyalogun sürmesini istiyoruz ancak adil şartlar altında” dedi.

"TÜRK ASKERİ ÜSSÜ KAPATILMAYACAK"

Bakan Sani, ayrıca ülkedeki Türk askeri üssünü kapatmayacaklarını, üssün varlığının iki bağımsız ülke arasındaki savunma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan, listedeki isteklerden olan, El Cezire kanalını da kapatmayacaklarını söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından iletilen maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyordu.

KALIN: CEVAPLARINI İLETECEKLER

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiyye’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Konuk bakan Atiyye’yi Sözcü İbrahim Kalın uğurladı.

Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Bu konulardaki çabalarımız devam edecek. Özellikle Kuveyt’in arabuluculuk girişimini destekliyoruz. Katarlılar birkaç gün içerisinde bu 13 madde ile ilgili cevaplarını Kuveyt üzerinden iletecekler. Biz de o süreci takip edeceğiz. Netice alınabileceğine ilişkin bazı emareler var” dedi.

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