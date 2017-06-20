Katar'dan ambargo açıklaması

Al Sani, başkent Doha'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar, abluka altındayken herhangi bir diyalog görüşmesi olmayacak. Görüşmelere başlanması için ilişkileri kesen ülkelerin uyguladığı ablukayı kaldırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"EL CEZİRE PAZARLIK KONUSU OLAMAZ"

Şu ana kadar bu yönde bir adımın atılmadığını söyleyen Al Sani, El Cezire kanalının geleceği gibi konuların ülkenin iç işleri olduğunu, bu tür konuların ise muhtemel bir diyalog görüşmesinde pazarlık konusu yapılamayacağını kaydetti.

Al Sani, olası diyalog görüşmelerine ilişkin ise şu ana kadar ülkesine bu yönde bir talep gelmediğine işaret etti.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.