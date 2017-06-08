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Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman el Tani, "Türk askeri Katar'a bütün güvenliği sağlamak için geliyor." dedi.

08.06.2017 - 17:04
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Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ülkesinin başarılı ve gelişmekte olduğu için izole edilmek istendiğini söyledi.

"TÜRK ASKERİ TÜM BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN GELİYOR"

Dışişleri Bakanı Türk askerleriyle ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, 'Türk askeri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor.' dedi.

"SONSUZA KADAR BU ŞEKİLDE YAŞAYABİLİRİZ"

Krizin çözümü olarak diplomatik yolları tercih ettiklerini de belirten Dışişleri Bakanı, gıda sıkıntısıyla iligli olarak da 'sonsuza kadar bu şekilde yaşayabiliriz' ifadelerini kullandı ve sonuca askeri yollarla ulaşılamayacağının altını çizdi.

Bakan, ülkedeki ABD üssünün kullanımı konusunda ise herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Türk askeri Katar'da konuşlanacak

Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar'dan Türkiye açıklaması

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