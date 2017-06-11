Katarlı çocukların Türkiye sevgisi

Terör örgütlerine karşı birlik yapamayan Körfez ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a düzenlediği geziden sonra Katar'a karşı birleşti.
KATAR-TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Katar'a tecrit politikası uygulayan ülkelere rağmen; Türkiye, Katar'ın yanında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine bu tatsızlığın Ramazan ayı sonuna kadar bitmesi yönünde çağrıda bulundu.
TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN KATARLI ÖĞRENCİLER
Katar'a destek mesajlarının yayınlandığı günlerde; Katarlı öğrencilerin Türk askerini ziyaret ettiği gün çekilen fotoğraflar da paylaşılmaya başlandı.
23 Nisan'da başkent Doha'daki Türk üssüne giden Katarlı öğrencilerin elinde Türk bayrakları vardı.