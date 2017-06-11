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Katarlı çocukların Türkiye sevgisi

Körfez ülkelerinin ambargolarına rağmen Türkiye'nin yardım eli uzattığı Katar'da, Türk askerleri çok seviliyor.

11.06.2017 - 15:03
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Katarlı çocukların Türkiye sevgisi

Terör örgütlerine karşı birlik yapamayan Körfez ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a düzenlediği geziden sonra Katar'a karşı birleşti.

KATAR-TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Katar'a tecrit politikası uygulayan ülkelere rağmen; Türkiye, Katar'ın yanında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine bu tatsızlığın Ramazan ayı sonuna kadar bitmesi yönünde çağrıda bulundu.

Katarlı çocukların Türkiye sevgisi

TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN KATARLI ÖĞRENCİLER

Katar'a destek mesajlarının yayınlandığı günlerde; Katarlı öğrencilerin Türk askerini ziyaret ettiği gün çekilen fotoğraflar da paylaşılmaya başlandı.

23 Nisan'da başkent Doha'daki Türk üssüne giden Katarlı öğrencilerin elinde Türk bayrakları vardı.

Katarlı çocukların Türkiye sevgisi

Katarlı çocukların Türkiye sevgisi

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