Katarlı iş adamları İzmir'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'dan yaklaşık 80-90 civarında şirketin, Türkiye genelinden de 150'den fazla firmanın İzmir'de bir araya geldiğini belirterek, "Eksikliklerimizi ve olması gerekenleri birlikte tamamlayabiliriz. Katar'ın ihtiyaçlarını sadece burada üreterek hazır göndermek şeklinde değil, üretimine burada başlayıp orada devam ederek Katar'ın sürdürülebilir şekilde gıda, tarım, bütün insani ve günlük ihtiyaçları garanti altına alınabilir." dedi.

"İKİNCİ VATANINIZA HOŞ GELDİNİZ"

Zeybekci, iki ülke iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye-Katar İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinin açılışını Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile beraber yaptı. Buradaki konuşmasına, Katarlı heyete "Evinize, memleketinize, ikinci vatanınıza hoş geldiniz." diyerek başlayan Zeybekci, etkinliği özellikle, bilerek, isteyerek ve kasten İzmir'de düzenlediklerini söyledi.

5 Haziran'ın Katar'ın 15 Temmuz'u olduğunu ifade eden Zeybekci, 15 Temmuz'da demokrasi devrimi yazmış bir ülke olarak Türkiye'nin hiç tereddüt etmeden Katarlıların yanında olduğunu vurguladı. Katar'a 6 Haziran'daki ilk uçağın İzmir'den gittiğini, ilk geminin de İzmir'den kalktığını hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti: "Katar'da mağazaların raflarına, Katar'da ümitsizlik rüzgarları çıkarmak isteyenlerin karşısına bir ümit rüzgarı olarak serin imbat yelleri, o serinlikler İzmir Körfezi'nden, İzmir'den gitti. Onun için bilerek İzmir'i seçtik. Katar'dan yaklaşık 80-90 civarında katılımcı kardeşimiz var, değerli dostlarımız geldiler. Türkiye'den de 150'nin üzerinde şirketimiz, ülkenin her yerinden bütün sektörleri temsil eder şekilde buradalar."





Törende konuşma yapan Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani de, Katar'ın yaşadığı abluka sonrası Türkiye'nin verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve bu süreçte etkin rol oynayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye teşekkür ettiklerini belirtti.

"GÖSTERDİĞİNİZ ŞEREFLİ TUTUM İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRDİ"

"Kriz sırasında verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz şerefli tutum, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri daha da güçlendirdi, derinleştirdi." diyen Al Sani, Katar ekonomisinin gelişmiş ülkeleri etkileyen ekonomik krizde direnişini ispatladığını, ekonominin sağlam temeller üzerinde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Katar'a 4 ülkenin uyguladığı ambargonun uluslararası gelenek ve teamüllere aykırı ve gayri kanuni olduğunu dile getiren Al Sani, böyle durumlara karşı hazırlıklı olduklarını ve bu sayede ablukanın da saatler içerisinde kırıldığını dile getirdi.

"ABLUKADAN ETKİLENMEDİK"

Ablukanın aşılmasında Katar ve Türk özel sektörlerinin de önemli rolü bulunduğunu, alternatif kanalların açılması, yerli üretimin artırılması noktasındaki çabaların takdire şayan olduğunu dile getiren Al Sani, "Allah'a şükürler olsun pazarlara tüm malların akışı devam etmektedir, hiçbir eksiklik yoktur, özellikle tüketim malları ve diğer mallarda hiçbir eksikliğimiz yoktur. 4 ülke tarafından kanunsuz olarak uygulanan ticaret alanındaki ablukadan etkilenmedik." dedi.

Katar'ın doğalgaz ve LNG ihracatının da devam ettiğini, ihracatta yüzde 30 artış kaydettiklerini dile getiren konuk bakan, ülke ekonomisinin istikrar ve yatırım fonlarının güçleri açısından ilerlemenin sürdüğünü anlattı.

"ENDER GÖRÜLEN BİR KARDEŞLİĞE SAHİBİZ"

Bakan Al Sani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Katar ve Türkiye, ender görülen bir kardeşliğe ve çok iyi ilişkilere sahip iki ülke. Tüm alanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilerimiz ticaret hacmine de yansımıştır. 2017'nin ilk yarısında ticaret hacmimiz 554 milyon dolar olmuştur. Bunda da son dönemde alınan kararlar çok büyük rol oynadı. İlişkilerimizi ekonomik alanda derinleştirdi. Katar ve Türkiye özel sektörleri, kanuni olmayan ablukanın kırılmasında büyük rol oynamıştır. Türk ürünleri, Katar pazarında kendini ispat etmiştir. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türkiye'den Katar pazarına tüm alanlarda malların girişinin hızlandırılması, başarılı yatırımların yapılması, iki ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ve herhangi bir soruna karşı daha dirençli olmamızı sağlayacaktır."





"GERÇEK ORTAKLIKLAR İSTİYORUZ"

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi, abluka kararı sonrası Türkiye'den Katar'a ilk geminin kalktığı İzmir'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını, Türkiye'ye devlet ve iş dünyası olarak kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiklerini söyledi.

Katar pazarına halen Türk mallarının girişinin devam ettiğini, bu dayanışmanın ticari anlamda yeni fırsatları doğurduğunu da dile getiren Al Ahbabi, "Türk iş adamlarına bütün kapılarımız açıktır. Burada bugün gerçek ortaklıklar istiyoruz. Hem Katar'da hem Türkiye'deki fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Özellikle yapı malzemeleri, gıda, plastik, sanayi, kağıt, elektrik, ilaç ve turizm alanında görüşmeler yapılacak. Yarın umarız birçok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacaktır." dedi.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise iki ülkenin birbirine verdiği karşılıklı desteğin ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek "Katar'a uygulanan abluka, iki ülke arasındaki ticaretin artması için bir fırsat. Bizler Egeli ihracatçılar olarak nitelikli, kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip ürünlerimizle her tür iş birliğine açığız." dedi.

İkili iş görüşmelerine gıda, inşaat, medikal, plastik, kağıt sektörlerinde Katar'dan 88 firma ile 200'e yakın Türk firması ikili görüşmelerde bulundu.