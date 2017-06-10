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Katarlı ressam Erdoğan'ı çizdi

Katarlı ressam Ahmed Almaadheed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini çizerek herkesin ilgisini topladı.

10.06.2017 - 10:57
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Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye'den gıda ürünü almaya başlamıştı.

Katarlı ressam Erdoğan'ı çizdi

"KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önce Katar'la ilgili olarak, "Buradan Körfez'deki liderlere ve Körfez halkına sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralarla bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı; bölgedeki istikrarsızlıktan beslenenler olacaktır. Daha hadisenin ilk anlarından itibaren mutluluklarını dile getirmekten çekinmediler. Bu tezgahı bozmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.

Katarlı ressam Erdoğan'ı çizdi İZLE

Katarlı ressam Erdoğan'ı çizdi

ERDOĞAN'IN RESMİNİ ÇİZDİ

Teşekkür etmek isteyen Katarlı ressam Ahmed Almaadheed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini çizdi. Sosyal medyada paylaşılan bu video binlerce beğeni aldı.

Katarlı ressam Erdoğan'ı çizdi

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