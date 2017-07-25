Katarlı sanatçıdan Türk-Katar dostluğunu simgeleyen eser

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Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

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Yumurta endüstrisinde doğan bir erkek civcivin acılı hayatı +18

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İngiliz komutan YPG'yi ziyaret etti

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1 Serdar Ortaç'ın aldığı en büyük hayat dersi "Son yıllarda aldığı en büyük hayat dersinin ne olduğu" sorulan popçu Serdar Ortaç, duygusal bir itirafta bulundu.

2 İtakside güvenlik uyarısı: Görüntü var, ses yok Taksilerdeki kameraların ses ve görüntü alması kamuoyunda özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine dair tartışmalara yol açmıştı.

3 Ay'ın derinliklerinde su bulundu Brown Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Ay'ın iç kısımlarında su birikintilerine rastlandı.

4 İranlı turistlerden Van Gölü'nde tekne partisi Van'a tatil için gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

5 Taksim'e çıkan darbeciler hakim karşısında 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Taksim Meydanı'nın işgal girişimiyle ilgili 99 sanığın yargılandığı davasının 2. duruşması başladı

6 Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu İngiliz prens kardeşler William ve Harry Prenses Diana’yı ilk kez ‘bir anne’ olarak anlatıyor.