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Katarlı sanatçıdan Türk-Katar dostluğunu simgeleyen eser

Katarlı sanatçı ve çizer, Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik bir eser ortaya çıkardı.

25.07.2017 - 10:30
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Katarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik eserle destek verdi.

KATAR- TÜRK DOSTLUĞUNU SİMGELİYOR

Sosyal medyada "Ghada" adını kullanan Katarlı bir sanatçı ve siyasi çizer tarafından yapılan çalışma, Türk-Katar dostluğunu simgeliyor.

Katarlı sanatçıdan Türk-Katar dostluğunu simgeleyen eser

LİDER- REİS ANLAMINA GELİYOR

Erdoğan’ın bu ülkeye dün yaptığı ziyaret nedeniyle hazırlanan eserde, "lider, reis" anlamına gelen "El Zaim" kelimesinin ay yıldızlı Arapça yazımına yer veriliyor.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından beğeni toplayan çalışma takipçiler tarafından yaratıcı bulunurken, Türk takipçiler de yorumlarını paylaştı.

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