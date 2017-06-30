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Katarlı yatırımcılar Ordu'da

Bir grup Katarlı iş adamı Ordu'ya gelerek Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda yatırım yapmayı talep ettikleri arazileri gezdi.

30.06.2017 - 19:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tarafından yaylada gezdirilen iş adamları 650 dönüm arazi üzerinde mutabık kaldı.

Kaya, Ordu Valiliğinin yürüttüğü turizm faaliyetleri kapsamında kentte ilk kez ciddi anlamda yatırım yapmak isteyen Arap yatırımcıların geldiğini söyledi.

Katarlı yatırımcılar Ordu'da

20 MİLYON DOLARLIK OTEL YATIRIMI

Kaya, "Katarlı iş adamları 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na 20 milyon dolarlık otel yapımı için bizden arazi talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerine Ordu'ya gelen Arap yatırımcılara istedikleri ölçüdeki araziyi gösterdik. Kendileri hem yaylayı hem de araziyi çok beğendi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yatırım için ilk resmi adımlar atılır. Biz yapılan görüşmelerden oldukça memnun kaldık." dedi.

Katarlı yatırımcılar Ordu'da

Katarlı yatırımcılar Ordu'da

Katarlı yatırımcılar Ordu'da

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