Arap Yarımadası'nda yaşanan kriz ve Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a ambargo uygulamasının ardından Türkiye, Katar'a kucak açmış ve gıda malzemesi yollamıştı.

KATARLILARIN SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu yardımların ardından Katarlılar her fırsatta Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuyor.

Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi VİDEO

Bir AVM'nin duvarındaki Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyah-beyaz portresinin altına çocuklar dahil Katarlılar yazıyla sevgi ve saygılarını ifade ettiler.