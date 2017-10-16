Kate Middleton'dan mutluluk dansı

Kate Middleton eşi Prens William ve Prens Harry ile birlikte Londra’da çocuklar için düzenlenen bir yardım etkinliğine katıldı.

Paddington 2 filminin oyuncularının da katıldığı etkinlikte Kraliyet ailesinin üyeleri 130 çocuklarla bir araya geldi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA HAMİLE

Üçüncü çocuğuna hamile olan ve sabah bulantıları yüzünden zor günler geçiren 35 yaşındaki Cambridge Düşesi neşesi ile dikkat seçti.

AYICIK KOSTÜMLÜ OYUNCUYLA DANS ETTİ

Saçlarını kestirdiği gözlenen ve 348 pound değerinde Orla Kiely imzalı toz pembe bir elbise seçen Middleton, sevimli ayıcık kostümü giyen bir oyuncuyla dans etti.

Hamileliği duyurulduğundan beri ikinci kez kamuya açık bir etkinliğe katılan Middleton’un sağlığının daha iyi olduğu fakat tam olarak iyileşmediği belirtildi.

Konuyla ilgili Prens William ise “O (Cambridge Düşesi) daha iyi hissediyor” dedi.