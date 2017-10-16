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Kate Middleton'dan mutluluk dansı

Prens William ve Prens Harry ile birlikte bir yardım etkinliğine katılan Cambridge Düşesi ayıcık kostümlü kişiyle dans etti.

16.10.2017 - 23:46
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Kate Middleton eşi Prens William ve Prens Harry ile birlikte Londra’da çocuklar için düzenlenen bir yardım etkinliğine katıldı.

Kate Middleton'dan mutluluk dansı

Paddington 2 filminin oyuncularının da katıldığı etkinlikte Kraliyet ailesinin üyeleri 130 çocuklarla bir araya geldi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA HAMİLE

Üçüncü çocuğuna hamile olan ve sabah bulantıları yüzünden zor günler geçiren 35 yaşındaki Cambridge Düşesi neşesi ile dikkat seçti.

Kate Middleton'dan mutluluk dansı

AYICIK KOSTÜMLÜ OYUNCUYLA DANS ETTİ

Saçlarını kestirdiği gözlenen ve 348 pound değerinde Orla Kiely imzalı toz pembe bir elbise seçen Middleton, sevimli ayıcık kostümü giyen bir oyuncuyla dans etti.

Kate Middleton'dan mutluluk dansı

Hamileliği duyurulduğundan beri ikinci kez kamuya açık bir etkinliğe katılan Middleton’un sağlığının daha iyi olduğu fakat tam olarak iyileşmediği belirtildi.
Konuyla ilgili Prens William ise “O (Cambridge Düşesi) daha iyi hissediyor” dedi.

Kate Middleton'dan mutluluk dansı

Kate Middleton'dan mutluluk dansı

Kate Middleton'dan mutluluk dansı

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