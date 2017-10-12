Pasifik Okyanusu'nda eşine ender rastlanan bir görüntü kameralar tarafından kaydedildi. Aç kalan bir balina sürüsü, sürünün içindeki bir üyeye saldırarak saniyeler içinde yedi.

KATİL BALİNALARIN ZİYAFETİ

Aç kalan grup, bir anda sürünün en yaşlı üyesinin peşine düşüp üstüne saldırdı. Isırık darbeleri ile yüzemeyecek hale gelen dev boyuttaki yetişkin balina da hemcinslerine teslim oldu. Aç kalan hayvanlar kısa süre ierisinde yaşlı balinayı saniyeler içinde bölerek mideye indirdiler.

EŞİNE AZ RASTLANAN GÖRÜNTÜ

Bir doğa meraklısı tarafından helikopterden kaydedilen bu görüntüde sadece yunus, balık türevleri ve kuşları avlanarak beslenen katil balinaların, ilk kez kendi cinslerini yediği görüldü.

Katil balinaların yemek savaşı VİDEO

Karınlarını doyuran sürü daha sonra yoluna devam etti.