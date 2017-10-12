taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.223
USD
3,6604
EURO
4,3360
ALTIN
151,91
PETR
56,0800

Katil balinaların yemek savaşı

Pasifik Okyanusunda çekilen bir görüntüde Katil Balinaların hemcinsine saldırarak yediği görüntülendi.

12.10.2017 - 17:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Pasifik Okyanusu'nda eşine ender rastlanan bir görüntü kameralar tarafından kaydedildi. Aç kalan bir balina sürüsü, sürünün içindeki bir üyeye saldırarak saniyeler içinde yedi.

KATİL BALİNALARIN ZİYAFETİ

Aç kalan grup, bir anda sürünün en yaşlı üyesinin peşine düşüp üstüne saldırdı. Isırık darbeleri ile yüzemeyecek hale gelen dev boyuttaki yetişkin balina da hemcinslerine teslim oldu. Aç kalan hayvanlar kısa süre ierisinde yaşlı balinayı saniyeler içinde bölerek mideye indirdiler.

Katil balinaların yemek savaşı

EŞİNE AZ RASTLANAN GÖRÜNTÜ

Bir doğa meraklısı tarafından helikopterden kaydedilen bu görüntüde sadece yunus, balık türevleri ve kuşları avlanarak beslenen katil balinaların, ilk kez kendi cinslerini yediği görüldü.

Katil balinaların yemek savaşı VİDEO

Katil balinaların yemek savaşı

Karınlarını doyuran sürü daha sonra yoluna devam etti.

İlginizi Çekebilir
Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı harekete geçti
Japonya'nın güney batısında bulunan yanardağ, perşembe günü tekrar faaliyete girdi.
İspanya'da ulusal gün kutlamaları
İspanya'nın ulusal günü Barselona'da kutlandı. Bağımsızlık karşıtları Katalan bayrakları yakarken karşıt görüşlü gruplar kavgaya tutuştu.
Kavga ettiği adam kafes dövüşçüsü çıktı
Otomobil sürücüleri yol verme kavgası yüzünden tekme tokat sokakta birbirine girdi.
İspanya'da askeri uçak düştü
İspanya'da Albacete üssü yakınlarında bir askeri uçağın düştüğü açıklandı. Kaza sonucu uçağın pilotu hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

212
Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

242
Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

301
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

134
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

214
Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM