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Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Bosna'da savaş suçu işleyen, Mostar Köprüsü'nü yıktıran Hırvat General Slobodan Praljak, 20 yıllık cezasını duyunca zehir içti ama zaten 13 yıldır hapisteydi. Yani serbest kalabilirdi.

AA | 01.12.2017 - 08:03..
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Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Hollanda Savcılığı (OM), savaş suçlusu eski Hırvat General Slobodan Praljak'ın Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen temyiz duruşmasında, zehir olduğu iddia edilen sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulundu.

İşkenceci general duruşmada zehir içti (O ANLAR)

YİNE DE İÇERİĞİ HAKKINDA KESİN BİR BİLGİ YOK

Açıklama, OM Basın Sözcüsü Vincent Veenman tarafından AA muhabirine yapıldı.

Maddenin içeriği hakkında henüz kesin bir bilgi olmadığını ifade eden Veenman, araştırmanın devam ettiğini aktardı.

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

OTOPSİ YAPILACAK

Veenman ayrıca, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan bir kurum tarafından en kısa zamanda Praljak'a otopsi yapılacağını kaydetti.

Praljak'ın ölümüyle ilgili toksikolojik araştırma yapılacağı da ifade edildi.

ÖLMESEYDİ HAPİSTEN ÇIKACAKTI

Yüzlerce masumun katili Hırvat General, 13 yıldır hapisteydi. 20 yıllık cezasının onandığı davada zehir içerek intihar etmeseydi, açıklanan hükme göre serbest kalacaktı.

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

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