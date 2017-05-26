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Kato Dağı şehidine veda

Kato Dağı'nda yürütülen operasyonlarda şehit düşen Özel Harekatçı Mesut Yılmaz'ı aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları yalnız bırakmadı

26.05.2017 - 06:57
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Kato Dağı şehidine veda

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokağı'ndaki babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Büyük Cami'ye getirildi.

Kato Dağı şehidine veda

SİLAH ARKADAŞLARI UĞURLADI

Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra aynı çatışmada yaralanan 2 polis memuru, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kato Dağı şehidine veda

DUYGUSAL ANLAR

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Esra Yılmaz gözyaşı döktü.Kato Dağı şehidine veda

İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Kato Dağı şehidine veda

KATO ŞEHİDİ

Şırnak'ın Kato Dağı bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Hareket polisi Mesut Yılmaz (25) şehit düşmüş, 2 polis yaralanmıştı.

Kato Dağı şehidine veda

Kato Dağı şehidine veda

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