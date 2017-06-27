taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4966
EURO
3,9168
ALTIN
140,63
PETR
46,0000

Kato Dağı'nda Ankara havası

Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı mağaraları tek tek imha eden askerlerin moralleri de hayli yüksek.

27.06.2017 - 10:05
  1. Haberler
  2. Gündem
Kato Dağı'nda Ankara havası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya son 30 yılın en büyük darbelerini vurmaya başladı.

Örgütün sığınak ve depolarını tek tek imha eden Mehmetçik, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

ASKERLERİN KEYFİ YERİNDE

2 bin 850 metre yükseklikte terörle mücadeleye ara vermeyen askerlerin moralleri de hayli yüksek bir seviyede.

Kato Dağı'nda askerlerin Ankara Havası molası VİDEO

OPERASYONA KISA BİR ARA

Bayramda da operasyonlara ara vermeyen askerler, küçük dinlenme molasında Ankara havası oynadı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kato Dağı'nda Ankara havası

Kato Dağı'nda Ankara havası

İlginizi Çekebilir
Atatürk Havalimanı'nda bayramda yolcu yoğunluğu
Atatürk Havalimanı'nı arife günü 85 bin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 82 bin 854 yolcu kullandı.
FETÖ'nün gaybubet birimi
FETÖ'nün yargı mensubu üyelerini koruma amacıyla gaybubet adlı birim oluşturduğu iddianamede yer aldı.
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı
Bodrum tatilinde jet ski ile şov yaparken ters dalgaya yakalanan Ali Ağaoğlu'nun iki kaburga kemiği kırıldı.
Ahmet Hakan'dan Özkök ve Altaylı'ya dindarlık eleştirisi
Gazeteci Ahmet Hakan, meslektaşları Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı'nın dindarlık araştırması yazılarındaki sorulara tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

36
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

22
Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

60
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

16
Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

37
Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

56
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM