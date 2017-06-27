Kato Dağı'nda Ankara havası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya son 30 yılın en büyük darbelerini vurmaya başladı.
Örgütün sığınak ve depolarını tek tek imha eden Mehmetçik, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
ASKERLERİN KEYFİ YERİNDE
2 bin 850 metre yükseklikte terörle mücadeleye ara vermeyen askerlerin moralleri de hayli yüksek bir seviyede.
Kato Dağı'nda askerlerin Ankara Havası molası VİDEO
OPERASYONA KISA BİR ARA
Bayramda da operasyonlara ara vermeyen askerler, küçük dinlenme molasında Ankara havası oynadı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.