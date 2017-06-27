Kato Dağı'nda Ankara havası

1 Konak Tüneli'nden patenle geçti Konak Tüneli'nde paten ile giden bir genç, hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye soktu.

2 Yaz tatilinin tadını çıkarırken sağlıklı kalın Sıcak yaz günlerinin ve tatilin tadını çıkarırken sağlık problemleriyle karşılaşmamak için yapılması gerekenler.

3 Kiev'de bomba alarmı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir aracın patlatıldığı ifade ediliyor.

4 Messi şimdi de evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor Messi'nin sahibi olduğu Leo Messi Vakfı'nın, milyonlarca euroyu gizlemek için evrakta sahtecilik yaptığı iddia edildi.

5 Fransa'nın eski Başbakanı Sosyalist Parti'yi bıraktı Fransa'da bir dönem Başbakan olarak görev yapan Manuel Valls, Sosyalist Parti'den istifa ederek siyasi yaşamını sonlandırdı.

6 Rusya, kimyasal silahlarının yüzde 98.9'unu imha etti Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konvansiyonel Yükümlülükleri Uygulama Dairesi ülkedeki kimyasal silahların imha edildiğini açıkladı.