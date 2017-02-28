Katy Perry'den kalça frikiği

Dünyaca ünlü yıldızların katıldığı Oscar Törenleri'ne yeni imajı ile katılan ünlü şarkıcı Katy Perry herkesi büyüledi. Şarkıcı üzerine giydiği uzun yırtmaçlı aba ile herkesi kendine hayran bıraktı.

ELBİSE YIRTILDI, KALÇASI GÖZÜKTÜ

Giydiği elbisenin arkasında yırtmaç olan sanatçı Oscar ödülleri sırasında ödül törenini canlı bir şekilde izlemek için eğildiği sırada elbisesinin arkasında bulunan yırtık bir anda açılınca şarkıcının kalçası görüldü.

ÜNLÜ ŞARKICI VERDİĞİ FRİKİĞİ FARK ETMEDİ

Ödül töreninin heyacanına kapılan şarkıcı verdiği frikiği fark etmezken bir Twitter kullanıcısı şarkıcının frikik verdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.