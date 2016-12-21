Kayıp kocasını iPhone ile buldu

ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan 49 yaşındaki Jayesh Patel, cuma günü eve gelmeyinde eşi durumu polise bildirdi ve kayıp ihbarında bulundu.

iPHONE SAYESİNDE KAYIP KOCASINI BULDU

Polisin eşini bulamaması üzerine inisiyatifi eline alan kadın iPhone'daki 'find my iPhone' (iPhone'umu bul) uygulaması ile eşinin izini sürdü ve kaybolan adamın yerini tespit etti.

Ancak kırsal alandaki oto yoldan çıkana aracın içinde cansız bedenine ulaşılan adam için artık çok geçti. Kocasını kendi imkanları ile bulan kadın güvenlik güçlerine haber verdi.

(Eşi 49 yaşındaki Jayesh Patel'in cansız bedenine kaza yaptığı aracında rastladı)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki adamın yaptığı kazanın ortaya çıkarılması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.