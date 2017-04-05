Kayıp sanılan çocuk yatağın altından çıktı

İngiltere'de pazartesi gecesinden beri çocuğun kayıp olduğu bilgisi üzerine, Gateshead kenti polisi helikopterleri de devreye sokarak nehirde arama kurtarma çalışmaları başlattı. BBC Türkçe'nin haberine göre, onlarca kişi kayıp olduğu düşünülen 8 yaşındaki çocuğu bulmak için ellerinde fotoğraflarla arama çalışmalarına destek verdi. Bundan sadece üç saat sonra John, yatağının altındaki büyük çekmecede bulundu. John'un okula gitmek istemediği için saklandığı ortaya çıktı.

"OLABİLECEK EN KÖTÜ ŞEYİ DÜŞÜNDÜM"

Okul yetkililerinin John'un okula hiç gelmediğini haber verdikten sonra hemen polisi aradığını söyleyen Anne Michelle Dinning, "O sırada her şey çok gerçekti ve çok panikledim. Olabilecek en kötü şeyi düşündüm. Eve son bir kez bakmayı önerdiğimde polis bu defa yatakları kaldırdı." diye açıkladı.

Anne Dinning eğilip yatağın altına baktığıklarında ise, John'u yeşil okul üniforması içinde, gözyaşlarına boğulmuş olarak buldu.

"BANA KIZACAKLARINDAN KORKTUM"

8 yaşındaki John ise; "İnsanların beni aradığını duydum ve sessizce burada saklanmanın daha iyi olacağını düşündüm. Beni bulurlarsa bana bağıracaklarından ve kızacaklarından korktum, o yüzden de olduğum yerde kaldım." dedi. Aile her şey olup biterken çocuğun saatlerce yatağın altında kıvrılıp saklanmasına halen inanamadıklarını anlattı.