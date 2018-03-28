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Kaynana-damat ilişkisi cinayeti kamerada

Ankara'da, kayınvalidesi ile ilişkisi ortaya çıkan adam, çıkan kavga sonrası eşinin dayısını öldürdü. Cinayet anı kameralara yansıdı.

DHA | 28.03.2018 - 18:00..
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Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava dosyasına göre, 27 yaşındaki Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden 41 yaşındaki kayınvalidesi Yeter B. ile ilişki yaşamaya başladı.

Kaynana-damat ilişkisi cinayeti kamerada
Fotoğraf: Serdar İ.

İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI, TEHDİT EDİLDİ, GİTTİ

Yeter B.'nin oğlu Serdar B.'nin annesinin sosyal medya hesabındaki yazışmalarını görmesi sonrası yasak ilişki ortaya çıktı. Bunun üzerine Serdar B. ve dayısı Yusuf Tercanlıoğlu, Yeter B. ve eniştesi Serdar İ.’yi öldürmekle tehdit ettiler.

Kaynana-damat ilişkisi cinayeti kamerada VİDEO

GERİ GELDİ, DAYIYI ÖLDÜRDÜ

Bir süre evden giden damat Serdar İ.'nin, 21 Mart 2017'de eve döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf Tercanlıoğlu ile eniştesinin evinin önüne gitti. Burada eniştesi Serdar İ. ve eniştesinin babası Kasım İ.'yi araba yıkarken görünce üzerlerine saldırdı. Çıkan kavga sonrası Serdar İ., üzerindeki tabancayla eşinin dayısı Yusuf Tercanlıoğlu'nu vurarak öldürdü. Kayınbiraderini de darp eden Serdar İ. ve babası Kasım İ. daha sonra eve girdi.

BİR KİŞİ OLANLARI CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ

Olaya tanıklık eden bir kişi olay sonrası yaşananları cep telefonuyla çekti. Görüntülerde Yusuf Tercanlıoğlu ve Serdar B., yerde yatarken görülüyor. Çevreden çığlık sesleri gelirken Serdar İ. ve babası Kasım İ., evlerine giriyor.
Olaya sonrası yakalanan Serdar İ. hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise yaralama suçundan dava açıldı. Serdar İ.'nin yargılanmasına Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

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