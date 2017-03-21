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Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın ihalesi gerçekleşti

Kaynarca-Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca Hatları'nın ihalesi 3 Mart'ta yapıldı.

21.03.2017 - 16:39
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Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın ihalesi gerçekleşti

Daha önce ertelenen Kaynarca-Tuzla Hattı ihalesi 3 Mart’ta gerçekleşti. Kaynarca-Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca Hatları olmak üzere iki ayrı güzergâhtan oluşan hat, toplam 12 kilometre uzunluğunda olacak. İhale bitiş tarihi 34 ay olarak belirlendi.

Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın ihalesi gerçekleşti

Hizmete giren Kartal-Tavşantepe Metro Hattı ve yapımı devam eden Kaynarca- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın ardından Pendik’e yeni metro hatları geliyor. Daha önce ertelenen Kaynarca–Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca Metro Hatlarının ihalesi 3 Mart’ta yapıldı. İşin bitiş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 34 ay olarak belirlendi.

HATTIN GEÇECEĞİ YERLER BELİRLENDİ

Metro hatları, Kaynarca (Tavşantepe)-Çamçeşme-Tuzla Hattı ve Pendik Merkez-Kaynarca Hattı olmak üzere iki ayrı güzergâhtan oluşuyor. Bunlardan birincisi Tavşantepe Metro Hattı kuyruk tüneli sonundan başlayarak sırasıtla Kaynarca Merkez, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve Tuzla Tersane İstasyonlarından geçerek Tuzla Belediyesi mevkiinde kuyruk hatları bitiminde son bulacak. Bu hattın toplam uzunluğu yaklaşık olarak 7,9 km olacak.

Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın ihalesi gerçekleşti

PENDİK MERKEZ HATTI SABİHA GÖKÇEN'E ENTEGRE OLACAK

Pendik Merkez-Kaynarca Metro Hattı ise mevcut Marmaray ve Hızlı Tren İstasyonları olarak işletilen Pendik İstasyonu yanında teşkil edilecek Pendik Merkez İstasyonundan başlayarak Kaynarca Merkez İstasyonuna ulaşacak ve buradan da yapımı devam eden Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı’na ait Hastane İstasyonu öncesinde bağlanarak entegre olacak. Hat 4,1 km toplam uzunluğa erişecek.

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