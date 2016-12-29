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Kayseri’de fırtına çatıları uçurdu

Kayseri'de dün gece etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu. Çatılardan uçan parçalar otoparktaki araçlara zarar verdi.

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 10:41
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kayserifırtına

Kent genelinde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’ndeki Uslu Apartmanının çatısı da şiddetli rüzgara dayanamayarak bağlantı yerlerinden koptu ve çatı parçaları, 11 katlı binanın tepesinden, yan binanın otoparkına düştü.

ÇATI PARÇALARI İSABET ETTİ

Otoparkta bulunan bazı araçlar, çatı parçalarının isabet etmesi sonucu zarar gördü. Bina sakinleri, "Gece boyunca rüzgar çok şiddetli esti. Sabah kalktığımızda ise otoparkta zarar gören araçlarımızla karşılaştık. Yan binanın çatısı rüzgara dayanamayıp uçmuş ve bizim arabalarımızın üzerine düşmüş. Binadaki bazı dairelerin camları da bu parçalar nedeniyle kırıldı" dediler.

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Öte yandan, rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçların söküldüğü, tabela ve panoların düştüğü bildirildi. Polisler, yollara düşen ya da savrulan tabela, pano ve camlar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de olumsuzluğun yaşandığı yerlerde temizleme çalışmaları yaptı.

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