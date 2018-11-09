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Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

İzmir'de, kullandığı otomobilin önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 09.11.2018 - 15:34..
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İzmir'de, kullandığı otomobilin önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Armutlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine doğru giden Hasan Türkmen yönetimindeki otomobil, Y.Ö. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu olan Hasan Türkmen ile yanındaki Eşref Seymen, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Türkmen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Eşref Seymen'in ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Gözaltına alınan TIR şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve bir çocuk babası Hasan Türkmen'in cenazesi, bugün öğlende Ulucak Camisi'ne getirildi. Burada Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı olan baba Mehmet Türkmen'i acılı gününde, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi yalnız bırakmadı.

Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

Kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı belirtilen Hasan Türkmen için ilk olarak camide dua edildi. Ardından tabutu yakındaki Ulucak Mezarlığı'na kadar taşınan Hasan Türkmen için, burada cenaze namazı kılındı. Türkmen, ardından toprağa veirildi.

Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi



Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi



Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi



Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

Kazada ölen başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

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