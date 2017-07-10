Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri bir haftalık Kemer kampının ardından dün finalde kraliçe olmak için yarıştı. 17 ülkeden güzellerin katıldığı yarışmanın finali Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı.

KAZAK GÜZEL BİRİNCİ OLDU

Güzeller jürinin karşısına 'Miss Kemer International' yazılı tişörtler ve ardından bikiniyle çıktı. Final etabında ise özel hazırlanan gelinliklerle sahneye çıkan güzeller, jüri kararını açıklamadan önce büyük heyecan yaşadı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu 11'inci Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın birincisi Kazakistan'dan katılan Aim Isengalieva oldu. Rus Taliia Aibedullina ikinci, Sibirya'dan Kate Ryzhova üçüncü oldu.

Güzellik yarışmasının finalinde verilen aralarda sahneye çıkan dans ve akrobasi grubu da gösterileriyle büyük alkış topladı.



























