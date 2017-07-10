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Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Antalya Kemer'de düzenlenen Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nda, Kazakistanlı Aim Isengalieva birinci oldu.

10.07.2017 - 10:35
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Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri bir haftalık Kemer kampının ardından dün finalde kraliçe olmak için yarıştı. 17 ülkeden güzellerin katıldığı yarışmanın finali Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı.

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

KAZAK GÜZEL BİRİNCİ OLDU

Güzeller jürinin karşısına 'Miss Kemer International' yazılı tişörtler ve ardından bikiniyle çıktı. Final etabında ise özel hazırlanan gelinliklerle sahneye çıkan güzeller, jüri kararını açıklamadan önce büyük heyecan yaşadı.

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Jürinin değerlendirmesi sonucu 11'inci Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın birincisi Kazakistan'dan katılan Aim Isengalieva oldu. Rus Taliia Aibedullina ikinci, Sibirya'dan Kate Ryzhova üçüncü oldu.

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Güzellik yarışmasının finalinde verilen aralarda sahneye çıkan dans ve akrobasi grubu da gösterileriyle büyük alkış topladı.

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi

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