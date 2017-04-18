Kazakistan’da olağanüstü hal ilan edildi

18-21 Nisan tarihleri arasında Aktöbe, Kostanay, Akmola, Kuzey Kazakistan ve Karagandı velayetlerinde akarsuların yükselmesi bekleniyor. Ülke genelinde kışın yağan yoğun karın erimesiyle birlikte nehirlerin taşması sel tehlikesini devam ettiriyor.

TAHLİYE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazakistan’ın İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Hal Komitesi’nden alınan bilgilere göre, tahliye kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kritik bölgelerde toplam 1987 personel 605 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen hane sayısı 2417 buldu. Sel bölgelerinde hasar gören kara yolların kesimleri kapatıldı.

CAN KAYBI YOK

Astana ve Akmola velayetinin çevresindeki akarsuların hareketi KazEOSat-1 ve KazEOSat-2 uydularından gözlemleniyor. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Nazarbayev, can kaybı olmadığını ifade etti. Selden etkilenenlere vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları sürüyor.