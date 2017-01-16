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Kazayla ilgili 2 uzman görevlendirildi

Ulaştırma Bakanlığı, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan 2 uzmanın kazayla ilgili Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirildiğini açıkladı

16.01.2017 - 11:24
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düşen ACT Havayollarına ait HongKong-Kırgızistan Bişkek uçuşunu gerçekleştiren B744 Model Kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ACT Havayollarına ait HongKong - Kırgızistan Bişkek uçuşunu gerçekleştiren B744 Model Kargo uçağının, Türkiye saati ile 04.20’de Manas Havaalanı’na inişi sırasında, yaşam alanlarının olduğu bir noktaya düştüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

2 UZMAN GÖREVLENDİRİLDİ

"İlk belirlemelere göre uçak mürettebatı olan 4 Türk vatandaşı ile birlikte 30’un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sayın Jamshit Khalilov’u arayarak konuyla ilgili bilgi almış ve başsağlığı mesajlarını iletmiştir. Ayrıca kazanın incelenmesine ilişkin her türlü desteği vereceklerini belirtmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan 2 uzman konuyla ilgili Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirilmiştir"

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