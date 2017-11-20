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KDK'dan diyabet hastalılarına 'müjdeli' karar

Kamu Denetçileri Kurumu, tip 1 diyabet hastalarının sürekli kullandıkları sağlık aparatlarıyla ilgili şikayetini haklı buldu.

20.11.2017 - 12:04
  1. Haberler
  2. Sağlık

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), tip 1 diyabetli hastaların şeker ölçüm çubukları, insülin pompası, aparatları ve sürekli ölçüm yapan sensörlere ücretsiz erişim sağlanması talebiyle gelen başvuruyu haklı bularak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na tavsiyede bulundu.

19 YILLIK TİP 1 DİYABET HASTASI BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yıldır tip 1 diyabet hastası olan başvuru sahibinin talebi değerlendirilerek karar verildi.

Gelişmiş ülkelerde diyabetlilerin haklarının daha iyi korunduğunu, diyabet tedavisinde yeni teknoloji tıbbi cihaz ve malzemelere ücretsiz ya da çok az fark ödeyerek ulaşıldığını savunan başvuru sahibi, tip 1 diyabetlilerin şeker ölçüm çubuklarına, insülin pompası ve aparatları ile sürekli ölçüm yapan sensörlere fark ödemeksizin ulaşabilmeleri konusundaki talebini iletti.

Başvuruyu inceleyen KDK, devletlerin bireylere sağlık hizmeti sunma konusundaki pozitif yükümlülüğünün ülkenin sosyal ve ekonomik gerçeklerinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği, devletlerin bu alanda geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu kabul edilmekle birlikte, Anayasada sosyal bir hak olarak tanımlanan "sağlık hakkı" ve "sosyal güvenlik hakkı"nın doğrudan "yaşam hakkı" ile bağlantılı olduğu da gözetilerek, uzun vadede birey ve toplum sağlığının karşı karşıya olduğu risklerin karar alma süreçlerinde mutlak surette dikkate alınması gerektiğini belirledi.

SGK'NIN GERİ ÖDEME KAPSAMINA DAHİL EDİLMESİ TAVSİYE EDİLDİ

Şikayet başvurusunu haklı bulan KDK, verdiği kararda finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedelleri ve tıbbi malzemelerin teminine ilişkin kıstaslar belirlenirken diyabete bağlı komplikasyonların maliyetlerinin de göz önünde bulundurularak, diyabet tedavisinde başarıya ulaştığı kanıta ve bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilen yeni geliştirilen modern teknoloji tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlarla ilaçların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alması ve SGK'nın geri ödemesi kapsamına dahil edilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

KDK, aynı kararda halihazırda diyabet tedavisinde SGK'nın geri ödemesi kapsamında olan tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlar ile ilaçların geri ödeme koşullarında iyileşme sağlanması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

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