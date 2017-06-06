KDV'de İngiltere modeli örnek alınacak

Bakanı Tüfenkci ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatyalı işadamı Ahmet Arslan tarafından 5 bin kişiye verilen halk iftarına katıldı. İftar öncesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda işadamlarıyla bir araya gelen bakanlar güçlü büyüme için yeni tedbirlerin yolda olduğu mesajını verirken, iş dünyasına risk alıp yatırım yapmaları çağrısı yaptı.

KDV'DE İNGİLİZ MODELİ

Gelir İdaresi'nin KDV konusunda çalıştığını belirten Ağbal, sanayi ve ticaret odaları ile Türkiye İhracatçılar Meclis'inden de öneri istediklerini söyledi. KDV iadelerinin hızlandırıldığını belirten Ağbal, "İadede sorun yok. İhracatçıya 'Önce KDV'ni öde gel benden al' dememiz doğru değil. İşletmeler üzerindeki bu yükü başlangıçta almamız gerekiyor. Anglosakson ülkeleri içinde İngiltere örneği doğru. Örneğin bir malı yurtiçinde üretmektense dâhili işleme rejimi ile KDV'siz dışarıdan getirmek daha uygun. Mevcut sistem bu haliyle yurtiçinde üretimi cezalandırıyor" diye konuştu.

KDV sistemindeki çok fazla oranın, istisna farklılıklarının firmalara zarar verdiğini belirten Ağbal, "Bir malı yüzde 18'le alıyor, yüzde 8'le satıyor. Arada 10 puan üzerinde yük geliyor. Firmalar bunu istemiyor. Bugün ikinci 100 liralık KDV'nin yüzde 60'ını 2 bin firmadan alıyoruz. Oysa 2.5 milyon mükellef var. Bu iş çözülecek" ifadesini kullandı.

MALİ TEDBİRLERİN BÜYÜMEYE KATKISI 1 PUAN

Üretim, sanayi, güven endeksleri ve kapasite kullanım oranlarının büyüme hedefinin aşılacağını ortaya koyduğunu belirten Bakan Ağbal, alınan mali tedbirlerin büyümeye 1 puan katkı sunacağını söyledi. Ağbal, vergi borcunu ödemeyenlerin üzerine gideceklerini belirterek, "Ödeyecek gücü var, parasını bankada tutuyor. Ancak devlete borcunu ödemiyor. Onların üzerine gideceğiz" dedi.

İNGİLTERE'DE KDV NASIL ALINIYOR

Yeni sistem için İngiliz modeli benimsendi. İngiltere'de KDV, ağırlıklı olarak yüzde 17.5 olarak uygulanırken, eğitim, ilaç, yiyecek harcamalarında sıfır olarak uygulanıyor.

KDV'yi yanlış beyan eden şirketlere yönelik de ağır yaptırımlar bulunuyor.