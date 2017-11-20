Kebapçılar Ajda Pekkan'ın peşinde

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle İngiltere'nin ünlü gazetesi The Sun'da manşet olan Ajda Pekkan için "71 yaşındaki sanatçının gençlik sırrı her gün yediği kebap" diye yazdı. Bu haberlerin ardından Türk mutfağının gözde lezzetlerinden kebaba İngiltere'de talep arttı.

KEBAPÇI AJDA

Londra'daki bir Türk işletmeci de bu haberi fırsata çevirip 71 yaşındaki sanatçıyla irtibata geçti. İşletmeci, restoranının tanıtımlarında yer alması için de iddiaya göre Süperstar'a 15 bin sterlin (yaklaşık 77 bin TL) teklif etti.