Kediye benzin döküp ateşe verdi

Adana'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Çakır, piyasa değeri 230 bin lira olan otomobili 160 bin TL’ye alarak taksi yaptı.

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Yerli arama motoru test yayınına başladı

İki mühendis, 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yerli ve milli arama motoru 'Geliyoo'yu test yayını ile online olarak hizmete açtı..