Kediye benzin döküp ateşe verdi

ABD’nin Indiana eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. The Sun'da yer alan habere göre, 19 yaşındaki Noah Riley adlı şahıs, bir kedinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
YANAN KEDİ, ŞANS ESERİ ÖLÜMDEN KURTULDU
Crawfordsville kasabasının yakınlarında bir ağaca bağlanmış vaziyetteyken itfaiyeci Steve Wright tarafından bulunan kedi, şans eseri ölümden kurtuldu. Purdue Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alınan kedinin iyileşme sürecinin uzun süreceği ifade edildi.
(Kediyi yakan sadist Noah Riley)
(İtfaiyeci Steve Wright)