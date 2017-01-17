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Kediye benzin döküp ateşe verdi

ABD'de kediye benzin döküp ateşe veren, sonrasında da ağaca bağlayıp ölüme terk eden sadist tutuklandı.

17.01.2017 - 11:31
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ABD’nin Indiana eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. The Sun'da yer alan habere göre, 19 yaşındaki Noah Riley adlı şahıs, bir kedinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.Kediye benzin döküp ateşe verdi

YANAN KEDİ, ŞANS ESERİ ÖLÜMDEN KURTULDU

Crawfordsville kasabasının yakınlarında bir ağaca bağlanmış vaziyetteyken itfaiyeci Steve Wright tarafından bulunan kedi, şans eseri ölümden kurtuldu. Purdue Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alınan kedinin iyileşme sürecinin uzun süreceği ifade edildi.Kediye benzin döküp ateşe verdi

(Kediyi yakan sadist Noah Riley)

Kediye benzin döküp ateşe verdi

(İtfaiyeci Steve Wright)

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