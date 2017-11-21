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Kelepçeli kaçak polis aracıyla kaçmaya çalıştı

ABD'de polisin dur ihtarına uymayan bir adam, polisler tarafından yakalanıp göz altına alınırken yine polislere ait araçla kaçmaya çalıştı.

21.11.2017 - 16:21
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde polisler bir şüphelinin peşindeydi. Dur ihtarına uymayan kaçak, aracıyla polislerden kaçarken kısa bir süre sonra bir çıkmaz sokakta yakalandı. Kaçacak yeri bulunmayan adam, araçtan çıkartılıp kelepçelendi. Polis aracına bindirileceği sırada ise bir kaçış girişimi daha meydana geldi.

POLİS ARACIYLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kelepçeli adam polis otosuna bindirildi. Tam o anda yanından uzaklaşan polisleri fark eden zanlı, aracın direksiyonuna geçip otomobili çaldı. Etrafındaki polislerden kaçmak için manevra yapan, adam önündeki ve arkasındaki araçlara çarparak kaçtı.

Kelepçeli kaçak polis aracıyla kaçmaya çalıştı

Kelepçeli kaçak polis aracıyla kaçmaya çalıştı VİDEO

Ellerinde bulunan kelepçe nedeniyle araca güçlükle yön veren adam, birkaç metre sonra bir bahçe duvarına çarptığı için durmak zorunda kaldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçacak yer bulamayan adam, polis aracından çıkartılarak gözaltına alındı, bir diğer polis otosu ile emniyete götürüldü.

Kelepçeli kaçak polis aracıyla kaçmaya çalıştı

Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen adamın siciline bir de polise mukavemet göstermek ve polis aracı çalmak eklendi.

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