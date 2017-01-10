Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa teklifini eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa görüşmelerini eleştirdi. "Ne oldu da parlamenter sistemden vazgeçiyoruz" diye soran Kılıçdaroğlu "Parlamenter sistem neyimize yetmiyor?" dedi.

"NE OLDU DA VAZGEÇİYORUZ?"

"Her darbeci kendisini güvence altına almak için anayasayı değiştirmiştir. Şimdi de aynı süreci yaşıyoruz. Ne oldu da demokratik sistemden vazgeçiyoruz. Neden bir anayasa değişikliği?

Kendi geleceklerini güvence altına almak için bu anayasa değişikliğini yapıyorlar. Sanıyorlar ki yolsuzlukları, hukuksuzlukları, insan hakları ihlallerini unutacağız.

NEYİMİZE YETMİYOR

Parlamenter sistem neyimize yetmiyor? Demokratik parlamenter sistem yerine totaliter bir devlet getiriyorlar. Tek adam yönetimi istiyorlar.

15 yıldır tek başına iktidarlar. Çıkarmak isteyipte çıkaramadığınız bir yasa var mı? Yok. Peki neden bu değişiklik?

Bu Anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek. İşsizlik, terör bitecek mi? Söylesinler, ama söyleyemezler.

Açık söylüyorum bunlar Türkiye'yi yönetemiyor.Tek dertleri Başkanlık.

Herkes geleceğe karamsar bakıyor. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak istiyorsan gel konuşalım, her türlü desteği verelim.



BU MİLLİ İRADEYE İHANETTİR

Yüzde 51 ile seçilen cumhurbaşkanına, milletin yüzde 100'ünü temsil eden Meclis'i feshetme yetkisi veriyorlar. Bu milli iradeye ihanettir. Buna evet diyen, kendisine oy veren vatandaşa ihanettir.

Cumhurbaşkanı seçilecek partinin genel başkanı da olacak. Cumhurbaşkanı olarak vali, kaymakam atayacak il başkanı da atayacak. Cumhurbaşkanını vali mi, il başkanı mı temsil edecek?"