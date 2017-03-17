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Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da konuştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Aydın'da yaptığı konuşmada; "Kuva-yi Milliye'nin şehri Aydın'dan tek bir evet çıkarsa rahatsız olurum" dedi.

17.03.2017 - 12:07
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Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da konuştu

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde parti liderlerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Nazilli'de konuşma yaptı.

"AYDIN'DAN EVET ÇIKMASIN"

Konuşmasında Aydınlılara; "Kuva-yi Milliye'nin şehri Aydın'dan tek bir evet çıkarsa rahatsız olurum" diyen Kılıçdaroğlu şunları da söyledi;

Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da konuştu

"EVET OYUNUN VEBALİ AĞIRDIR"

"Devletin bütün işleyişini ve atamaları bir kişi belirleyecek. Bugünki niteliklere göre müsteşar olmak için 12 yıl memurluk, üniversite olmak şartı var. Şimdi yeni modelde böyle bir şey yok. 'Dayımın oğlunu müsteşar ilan ettim' diyebilecek. Devlet bana bu yetkiyi atarım diyebilecek. Devleti ayakta tutan liyakat sistemidir. Bunun partilerle alakası yoktur, bütün vatandaşlarımızla alakadır. Evet oyu kullanmanın vebali ağırdır. Allah'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aklımızı kullanacağız. Doğrusu ne ise ona göre oy vereceğiz."

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