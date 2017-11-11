taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu

2019 seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağını söyleyen CHP lideri, "Bursa'yı İzmir gibi yapacağız" dedi.

11.11.2017 - 14:51
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu

kılıcdaroglu

CHP lideri Nilüfer Belediyesi tesis açılışında yaptığı konuşmada 2019 seçimlerinde Bursa'yı alma sözünü verdi.

"SÖZ VERİYORUM"

"Bursa eskiden yeşil Bursa diye anılırdı. Ben Eskişehir ile Bursa'yı hep kıyaslarım. Eskişehir bugün yeşilin başkenti olarak anılır.

Sizlerin desteğiyle 2019'da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Sizlere söz veriyorum.

"BURSA İZMİR GİBİ OLACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldıktan sonra kent ile kırsal arasında eşitliği sağlayacağız. Hiçbir çiftçi 'Ben aç kaldım' diyemeyecektir.

Örnek mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksektir.

"MUSTAFA KEMAL HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR"

Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Birileri Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkıp, onun arkadaşına tepki gösteriyorsa onu da beğenmediğini gösterir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ortak değerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca, Trablustan'tan Filistin'e kadar, Çanakkale'ye kadar Atatürk vardı.

Bizim partiden olmayan başkalarınında ortak değeridir Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarının bile saygı gösterdiği ender insanlardan biridir. Atatürk bütün inançlara saygılıdır. O Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. O imam hatiplere kurdurdu. Elmalılı Hamdi Yazır'a kendi cebinden para vererek Kuran'ı çevirtti."

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde torunuyla uzaktan kumandalı araba ile oynarken çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
MHP'den seçim barajı açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, seçim barajı korkusu yaşayan partinin CHP olduğunu belirtti.
Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme
Emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitli kriter getirilecek.
Saruhanlı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.56'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Servisçilerin yeni sistem kaygısı

Servisçilerin yeni sistem kaygısı

228
İtalyanlardan Cüneyt Çakır'a sert tepki

İtalyanlardan Cüneyt Çakır'a sert tepki

66
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

20
Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

84
Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

58
Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

163
Suudi Arabistan jetleri Yemen'i vurdu

Suudi Arabistan jetleri Yemen'i vurdu

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM