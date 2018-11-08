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Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunmalı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili "Ezan Arapça okunmalı, biz toplumun değerlerine saygı gösteririz." dedi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 21:19..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunmalı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunması gerektiğini söylemiş ve bugün parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Abdülkadir Selvi'ye şu açıklamayı yaptı: "Arapça ezan, Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun; ezanın İslam'ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her yerinde ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur, ezan okunduğunda saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerin saygı gösteririz. "

Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunmalı VİDEO


CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun VİDEO

Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disipline verildi haberi
Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunmalı

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