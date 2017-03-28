16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde liderlerin programları devam ediyor.

MUHTARLARLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gebze'de muhtarlarla buluştu. Bugün hayır oyları kullanacak olan cephenin savunucuları, hemen her fırsatta Erdoğan'ın buluştuğu muhtarları küçümsüyordu. Gariptir ki Kılıçdarooğlu muhtarlar buluşmalarına bu hızla devam ederse, Erdoğan'ı çok kısa bir zaman içinde geçmiş olacak.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

FESİH YOK DİYOR, VAR ARKADAŞLAR

"Fesih yok deyip duruyor, var arkadaşlar. Bugünkü Anayasa'da bile var ama şartı seçim sonrası 45 gün hükümetin kurulmaması. Şimdi şart kalkıyor.

Hükümet asla Meclis'ten güvenoyu istemeyecek. Milletvekili de kim oluyor diyecek.

80 MİLYONUN AKLI YOK MU

Vereceğimiz karar Türkiye'nin geleceği ile ilgili karardır. 80 milyonun aklı yok mu? 500 milletvekilinin aklı yok mu? Yeni seçime gidilecekse kararını Meclis alır. Memleketi yönetiyorsan milletine hesap vereceksin.

Bütün mesele tercihimizi demokrasiden yana mı yapacağız tek adam rejiminden yana mı yapacağız. Bu değişiklikle hiçbir milletvekili bakan olmayacak.

Bakan sayısı ve bakanların hangi görevi yapacağı Meclis tarafından belirlenir. Yeni modelde bakan sayısını kimse bilmiyor. Kim biliyor bir kişi. İster on, ister yüz bakan isterse bakan da atamayabilir. Parlamentoya gerek yok da diyebilir.

BENİ SUÇLUYORLAR

Partilerle, şahıslarla ilgisi var mı? Yok. Bu bir rejim meselesi. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar...

Topu topu 18 madde gelelim siz bi tarafta oturun ben bi tarafta oturayım sizin istediğiniz kanalda istediğiniz gazetecilerle oturalım tartışalım. Beni mahcup edin. Beni suçluyorlar. Başka konulara giriyorlar. Konu referandum."