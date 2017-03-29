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Kemal Kılıçdaroğlu: Herkes sandığa gitsin

CHP lideri Kılıçdaroğlu 16 Nisan'da herkesin sandığa gidip oy kullanmasını istedi.

29.03.2017 - 18:51
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Kemal Kılıçdaroğlu: Herkes sandığa gitsin

Kılıçdaroğlu, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Kayseri'de, Gültepe Kültür Merkezi Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve muhtarlara seslendi.

Bütün sandıklara sahip çıkacaklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da da herkesin sandığa gidip oyunu kullanmasını istedi.

"HAVA GÜZEL KONKEN OYNAYACAĞIZ DEMEYECEKSİNİZ"

"Kılıçdaroğlu çalışıyor" diye kimsenin evinde oturmaması gerektiğini, bu konuda herkesin sorumluluğu olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu ülkede üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olsun istiyoruz. Bu ülkede adalet olsun istiyoruz. O nedenle 16 Nisan'da sandığa gideceğiz. 'Hava güzel, konken oynayacağız, piknik yapacaz, bugün gitmeyelim' demeyeceğiz. Herkes sandığa gidecek, herkes görevini yapacak, herkes çocuklarını, ailesini düşünecek, akrabalarını düşünecek, vatanını düşünecek, bayrağını düşünecek ve demokrasiyi düşünecek."

Kemal Kılıçdaroğlu: Herkes sandığa gitsin

"İŞÇİNİN HAKKINI BEN Mİ SAVUNACAĞIM"

"Bir milyonun üzerinde taşeron işçi var. Bu anayasa değişikliği, taşeron işçilerin kadro sorununu çözüyor mu? Çözmüyor. Sendikalı işçiler, başkan bir kararnameyle bütün sendikaları kapatabilir, bir kararnameyle kıdem tazminatını kaldırabilir, bir kararnameyle asgari ücreti dondurabilir. Bu işçi sendikalarından niye ses çıkmıyor? İşçinin hakkını sadece ben mi savunacağım. "

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